Чендлер высказался о бое с Махачевым

Бывший претендент на титул UFC в лёгком весе (до 70 кг) американец Майкл Чендлер считает, что способен навязать конкуренцию действующему обладателю титула россиянину Исламу Махачеву.

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«Кого бы я выбрал между Конором и Исламом? Ислама. Думаю, он пройдёт Армана и останется чемпионом. И я верю, что побью Чарльза в Нью-Йорке. Американская борьба бьёт дагестанское самбо в любой день недели. Я считаю, что Ислам отлично мне подходит», — сказал Чендлер в интервью TNT Sports.

Напомним, Чендлер не выступал с ноября 2022 года, когда на UFC 281 досрочно проиграл в третьем раунде соотечественнику Дастину Порье. На UFC 309 американец проведёт реванш с бразильским экс-чемпионом Чарльзом Оливейрой.