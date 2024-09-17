Боец Исмаилов оштрафован Таганским судом Москвы

Российский боец ММА Магомед Исмаилов получил штраф в размере 20 тысяч рублей в рамках дела по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». Об этом сообщает из здания Таганского суда Москвы корреспондент «Матч ТВ».

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Исмаилов не явился на два заседания суда, которые прошли в августе и сентябре. По ходу второго слушания судья согласилась с прокурором, предложившим рассмотреть дело в отсутствие подсудимого и назначить штраф в размере 20 тысяч рублей.

Административное дело в отношении Исмаилова было возбуждено после его публикаций в соцсетях, где боец раскритиковал действия сотрудников полиции во время специальных мероприятий в молельном доме.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток.