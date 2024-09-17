Московский суд признал бойца ММА Магомеда Исмаилова виновным по административной статье о возбуждении ненависти к полицейским и оштрафовал его на 20 тысяч рублей. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, первое заседание по административному делу прошло месяц назад, но Исмаилов не явился в суд. Заседание отложили, судья повторно вызвала бойца. Корреспондент РИА Новости сообщил, что на заседании 17 сентября Исмаилова тоже не было.

По данным РБК, последний бой Исмаилова по правилам бокса состоялся 20 июля.

В материалах дела бойца отмечалось, что он опубликовал в соцсети трехминутное видео, в котором негативно высказался о деятельности МВД России и о встрече с полицейским. СМИ писали, что речь идет о видео, опубликованном год назад.