Чимаев рассказал о стычке с Сехудо на ОИ в Париже

Непобеждённый боец среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзат Чимаев рассказал о стычке с экс-чемпионом организации в двух весовых категориях американцем Генри Сехудо на Олимпийских играх в Париже (Франция).

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«Я увидел в пабликах, он постоянно против меня, я не знаю, что ему сделал… Наверное, он нашему чеченцу проиграл всухую схватку в Чеченской Республике, до сих пор он обижен на чеченцев. Я сказал ему, что он крыса американская. Ну а что, проще в Америке газовать», — сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

Свой следующий поединок Чимаев проведёт на турнире UFC 309 и сразится с австралийским экс-чемпионом Робертом Уиттакером.