Рой Джонс назвал лучшего ударника в MMA

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный американец Рой Джонс-младший назвал, по его мнению, лучшего ударника в MMA.

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«Сейчас это вполне может быть Шон О'Мэлли. Он очень крутой ударник. Знаете, почему он мне нравится? Потому что он выбрасывает удары, как настоящий боксёр», — сказал Джонс в интервью YouTube-каналу Ариэля Хельвани.

Шону О’Мэлли 29 лет. Американец дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2015 году, с 2018-го выступает в UFC. В августе 2023 года О’Мэлли стал чемпионом организации, досрочно остановив во втором раунде соотечественника Алджамейна Стерлинга.