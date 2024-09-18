Польские власти сообщили подробности задержания Александра Усика

Опубликованы новые обстоятельства задержания чемпиона мира по версиям WBC, WBA и WBO в супертяжелом весе украинца Александра Усика.

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«Все случилось так: двоих мужчин перевозчик снял с рейса в Салоники, к тому моменту они потеряли статус пассажиров. Однако они не захотели выходить за ворота и не ответили на просьбы службы безопасности аэропорта. Затем началась процедура и на помощь прибыла специальная оперативная группа из учреждения в аэропорту Кракове-Балице. Наши сотрудники подошли к ним и, поскольку они были немного взволнованы тем, что они не улетели, объяснили им, что в случае несоблюдения процедур в их отношении будут применены прямые меры принуждения. На одного человека надели наручники, но только в профилактических целях. Просто из-за его габаритов и вышеупомянутого состояния. Их отвели в помещение, где на одного из них надели наручники. Там прояснилась вся ситуация, и их отпустили после предупреждения. Оба они были крупными мужчинами, но на второго не надели наручники, потому что он был спокойнее. Слава богу, не было кулачных боев, не было толчков и физического контакта с офицерами. Ход мероприятия носил профилактический характер, лишь для того, чтобы облегчить ситуацию. Добавлю, что впоследствии с него сняли наручники, провели переговоры и все дело закончилось, как я уже сказал, предупреждением без штрафа. Штрафы иногда бывают, но только когда кто-то очень агрессивен», — приводит слова пресс-секретаре командующего Карпатским погранотрядом Яцека Михаловского Interia.

Вечером 17 сентября, Усик вместе с одним из своих тренеров Сергеем Лапиным был задержан по неназванным причинам.

В декабре этого года Усик планирует провести реванш с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе британцем Тайсоном Фьюри.