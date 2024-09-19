Чимаев объяснил, почему в прошлом сказал, что «размажет» Хабиба

Топовый и непобеждённый чеченский боец UFC, выступающий в среднем весе (до 84 кг), Хамзат Чимаев рассказал о конфликте с членом Зала славы UFC Хабибом Нурмагомедовым, который произошёл в 2021 году.

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