Энтони Джошуа высказался о своем будущем после боя с Даниэлем Дюбуа

Британец Энтони Джошуа высказался о своём будущем после поражения в бою с соотечественником Даниэлем Дюбуа за за пояс чемпиона по версии IBF. Дюбуа победил Джошуа нокаутом в пятом раунде.

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«Вероятно, вы спрашиваете, хочу ли я продолжать драться. Конечно, я хочу продолжать драться. Мы попытались добиться успеха, но не смогли. И что это значит теперь? Мы собираемся убежать? Мы будем жить, чтобы сражаться в другой день. Вот кто я, я воин», — приводит слова Джошуа Evening Standard.

Джошуа потерпел четвёртое поражение в карьере. Британец потерпел первое поражение после четырёх побед подряд.