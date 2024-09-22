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Усик отреагировал на победу Дюбуа над Джошуа

Украинский боксер Александр Усик отреагировал на победу британца Даниэля Дюбуа над соотечественником Энтони Джошуа в бою за титул чемпиона мира в тяжелом весе по версии Международной боксерской федерации (IBF). Его слова приводит Sportskeeda.

Усик отреагировал на победу Дюбуа над Джошуа
© Lenta.ru

Спортсмен заявил, что Дюбуа был лучше. Он подчеркнул, что Джошуа допустил грубую ошибку, неправильно уклоняясь от ударов Дюбуа.

«Никакого шока — это бокс», — добавил Усик.

Ранее Дюбуа нокаутировал Джошуа. Поединок прошел на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. 27-летний Дюбуа несколько раз отправлял Джошуа в нокдаун. В пятом раунде он провел успешную контратаку и нокаутировал соперника. Таким образом, он защитил титул чемпиона мира по версии IBF.

Дюбуа одержал 22-ю победу (21-ю нокаутом) в карьере при двух поражениях. 34-летний Джошуа считался фаворитом, но проиграл четвертый раз на профессиональном ринге, в его активе 28 побед (25 нокаутом).