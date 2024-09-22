Назван возможный соперник Джона Сины в его прощальном туре в WWE

47-летний звёздный американский рестлер, киноактёр, в прошлом рэпер Джон Сина может провести поединок с 29-летним ютубером, подкастером, актёром, боксёром и рестлером Логаном Полом в рамках своего прощального тура в известной федерации World Wrestling Entertainment (WWE), сообщает издание WrestleVotes.

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«Сина предoставил список имён, с которыми он заинтересован в работе для командных матчей, соперничества или одноразовых пересечений на ринге в рамках своего прощального тура во Вселенной WWE в качестве рестлера. Сообщается, что и Логан, и Джон выразили сильную заинтересованность в совместной работе, и креативная команда WWE также видит потенциал в таком матче, который привлечёт много зрителей», — говорится в статье издания.

Логан — младший брат популярного боксёра Джейка Пола, который в ноябре встретится с легендарным Майком Тайсоном.

Напомним, 7 июля в Торонто, Канада, состоялось одно из ключевых в WWE шоу года Money in the bank (MITB). В ходе которого неожиданно появился Джон Сина и объявил о том, что проведёт свой прощальный тур, который завершится в декабре 2025 года.