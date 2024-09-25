Сен-Дени жаждет титульного боя с Махачевым

Французский легковес UFC Бенуа Сен-Дени заявил, что с нетерпением ждёт возможности провести бой с действующим чемпионом UFC в этом весе россиянином Исламом Махачевым.

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«О чём я мечтаю в ММА? Хочу победить Ислама Махачева и завоевать титул чемпиона UFC. Если же говорить о титуле BMF или о возможном переходе в другой дивизион, то такие варианты буду рассматривать только после того, как стану чемпионом здесь. Я сейчас выступаю в лёгком весе, и меня всё здесь устраивает, мне тут комфортно. Мне очень повезло, что я выступаю в этой популярной весовой категории, топ-5 бойцов которой являются сильнейшими бойцами в мире», — рассказал Сен-Дени на своём YouTube-канале.

Напомним, в предстоящие выходные Сен-Дени проведёт свой очередной бой в главном событии турнира UFC Fight Night 243 в Париже, где его ожидает противостояние с Ренато Мойкано.