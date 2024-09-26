Невиновный боксер ждал смертной казни 56 лет

Ивао попал в Книгу рекордов Гиннесса по очень грустной причине.

© Чемпионат.com

Криминальные истории с участием боксёров, к сожалению, не редкость. Есть и такие случаи, когда спортсмены сталкиваются с серьёзнейшими неприятностями. Но в Японии произошёл случай, который совершенно точно выходит за рамки. 88-летний Ивао Хакамада – бывший профессиональный боксёр. Он находился в заключении и ожидал смертной казни. Однако в итоге был оправдан, поскольку вскрылись новые обстоятельства. Казалось бы, что может быть уникального? Но здесь ситуация действительно выглядит фантастической, достойной экранизации.

Хакамада оказался за решёткой в далёком 1966 году. На тот момент он оказался обвиняемым в массовом убийстве. Изначально Ивао даже дал признательные показания. Поэтому следствие довольно быстро пришло к тому, что боксёр действительно совершил преступление и должен понести наказание. Но в суде Хакамада решил изменить свои показания. Он заявил, что все ранее полученные следствием сведения были добыты с помощью пыток. Поэтому просил дополнительного разбирательства. Ивао сообщил, что 30 июня 1966 года в доме одного из его работодателей произошёл пожар, и Хакамада помогал в его тушении. По его словам, в ходе ликвидации огня он нашёл тела своего начальника, его жены и двух детей с ножевыми ранениями. Но следы крови на одежде сделали обвиняемым самого Хакамаду.

В 1968 году Хакамада был осуждён. Его признали виновным в совершении преступления. И в 1980 году приговорили к смертной казни. Суровый вердикт был принят Ивао довольно смиренно. А затем начался длительный процесс, во время которого сам приговор никак не переходил к непосредственному исполнению. Казнь постоянно переносили, что привело к попаданию Хакамады в книгу рекордов Гиннесса. Он стал человеком, который дольше всех в истории находился в камере смертников, ожидая приговора.

Казалось, что будущее боксёра предопределено. Он должен был подвергнуться казни, но продолжал оставаться в камере. В течение многих лет его адвокаты подавали апелляции. И в 2014 году было доказано, что ДНК Ивао не совпадает с тем, что была получена из генетического материала крови, обнаруженного на месте убийства. На этом мучения Хакамады не закончились. Лишь спустя 10 лет окружной суд японской Сидзуоки оправдал профессионального боксёра. Он вышел на свободу! И, как сообщают местные СМИ, воспринял новости абсолютно спокойно. После объявления вердикта Ивао отправился на ежедневную прогулку и вёл себя как обычно.

К сожалению, ошибка судьи стоила бывшему профессиональному боксёру слишком дорого. Он лишился буквально всего. Карьеры, будущего, жизни. В 88 лет довольно сложно компенсировать те годы, которые были проведены в заключении. Единственным положительным обстоятельством выглядит то, что справедливость всё-таки восторжествовала.