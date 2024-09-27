Двалишвили заявил о готовности провести реванш с О’Мэлли

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили заявил о готовности провести реванш с американцем Шоном О’Мэлли на турнире UFC 309, который состоится в ночь с 16 на 17 ноября в Нью-Йорке (США).

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«Слышал, О’Мэлли считает, что он победил, и хочет провести реванш. Если это так, он может его получить. Давай проведём реванш 16 ноября, а после я буду защищать пояс против того, кого выставит UFC. Что думаешь?» – написал Двалишвили в социальных сетях.

Напомним, поединок бойцов состоялся на турнире UFC 306 и завершился победой Двалишвили единогласным судейским решением, грузинский боец стал обладателем титула.