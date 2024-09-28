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Железнякова уступила Перез на турнире UFC в Париже

Боец смешанного стиля Дарья Железнякова проиграла Эйлин Перес на турнире UFC Fight Night 243 в Париже.

Железнякова уступила Перез на турнире UFC в Париже
© Спорт день за днем

Бой завершился в первом раунде. Россиянка проиграла удушающим приемом.

Для Железняковой это первое поражение после двух матчей в UFC.В марте 28-летняя спортсменка была признана победителем по решению судей в бою с Монсеррат Рендон. До встречи с Перес Железнякова в профессиональном MMA провела 10 поединков, в которых добилась 9 побед и потерпела одно поражение.

На счету Перес стало 11 побед в 13 боях, шесть из которых были добыты досрочно.

Бокс/MMA