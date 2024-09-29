Боксер Всеволод Шумков завоевал пояс IBA

Чемпион Европы-2024 и трехкратный чемпион России Всеволод Шумков завоевал мировой титул по версии IBA в весе до 57 кг, сообщает корреспондент NEWS.ru. В бою в Баку россиянин единогласным решением судей победил экс-чемпиона мира Миразизбека Мирзахалилова из Узбекистана. Этот поединок возглавил очередной турнир из серии «Ночь чемпионов IBA».

Это был экзамен профессионального бокса, поединок был очень тяжёлым. Признаюсь — думал, что более возрастной соперник подсядет и устанет, но мы держали заданный темп все 10 раундов. В шестом раунде ему удалось хорошо попасть по корпусу, и мне пришлось чуть подвигаться, чтобы восстановить силы. И в конце боя мне удалось забрать не только бой, но и пояс, который теперь едет в Санкт-Петербург, — сказал Шумков.

Также на турнире «Ночь чемпионов IBA» в столице Азербайджана чемпион Европы-2024 Габил Мамедов единогласным решением судей победил казахстанца Нуртаса Ажбенова.

Ранее сообщалось, что российский боксер-тяжеловес Алексей Папин проведет бой 31 октября в Москве. Его соперником будет действующий чемпион Франции по кикбоксингу Флоран Гатье. Поединок пройдет по правилам лиги AMC SUF, где разрешаются удары руками и ногами, но исключительно в стойке, без возможности перевода боя в партер и добивания лежачего.