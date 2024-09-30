Перейра ответил, кого считает величайшим бойцом в истории ММА

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра назвал бойца, которого считает величайшем в истории смешанных единоборств.

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«Сейчас, когда Джон Джонс активен, он — величайший боец в истории ММА. Как говорит Дана Уайт, он — мужик», — приводит слова Алекса портал Bloody Elbow.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 285, американский боец разделил октагон с бывшим временным чемпионом UFC в категории до 120 кг французом Сирилем Ганом. На кону стоял вакантный титул чемпиона UFC в тяжёлом весе. Поединок завершился победой Джона удушающим приёмом в первом раунде.