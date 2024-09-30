Американского боксера застрелили в Калифорнии

Американский боксер Майлик Бердсонг погиб в возрасте 31 года после того, как получил несколько огнестрельных ранений в Южном Лос‑Анджелесе, сообщает KTLA со ссылкой на полицию. Инцидент произошел в воскресенье днем. Предварительное расследование показало, что мужчина стоял около автомобиля, его девушка находилась внутри, в это время к ним подъехал другой автомобиль.

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— Из темного внедорожника был произведен выстрел в жертву. Затем потерпевший побежал к своему дому, двое подозреваемых в машине начали преследовать его и стрелять, — отмечается в заявлении полиции.

Бердсонг получил семь огнестрельных ранений, подозреваемые скрылись с места происшествия. На профессиональном ринге Бердсонг одержал 15 побед, потерпел одно поражение, один бой завершил вничью. Он был действующим чемпионом World Boxing Foundation International в полусреднем весе. Следующий бой американец должен был провести 26 октября против Гора Ерицяна.