Тренер Махачева назвал MMA и профессиональный бокс ненастоящим спортом

Хавьер Мендес, тренер чемпиона UFC в легком весе Ислама Махачева, назвал смешанные единоборства ненастоящим видом спорта.

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«ММА — не совсем «настоящий» спорт. И никогда им не был. Профессионального бокса это тоже касается. Потому что в этих видах конкретные люди решают, кого поставить в кард, чтобы собрать у экранов побольше зрителей. Боксеры, например, могут отказаться с кем-то драться и спокойно выступать дальше. В традиционном спорте ты не можешь выбирать себе соперника», – рассказал Мендес в видео на своем YouTube-канале.

По данным SportsPro Media, в 2023 году UFC заработал 1,3 миллиарда долларов, что на 13% больше, чем в 2022 году. 870,6 миллионов долларов UFC заработал за счет реализации медиаправ на турниры. 196,3 млн долларов принесли соглашения со спонсорами.

Средний годовой заработок бойцов UFC и Bellator составляет 64 тысячи долларов. Новички промоушенов получают 20 тысяч долларов.

В 2023 году больше всех в UFC заработал чемпион UFC в тяжелом весе Джон Джонс – 3,5 млн долларов. Второе место по заработкам занял Алекс Перейра – 3,44 млн долларов. Махачев занимает третье место, заработав 3,3 млн долларов.