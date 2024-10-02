Нурмагомедов уличил Двалишвили в хитрости при подготовке к бою за пояс UFC

Российский боец Умар Нурмагомедов уличил грузина Мераба Двалишвили в хитрости перед выбором даты титульного боя в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Соответствующее заявление спортсмен сделал на своей странице в X (ранее Twitter).

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«Эй, Мераб. Ты знаешь, что Рамадан в марте. Понимая это, ты настаиваешь на бое в марте. В январе будет турнир в Лос-Анджелесе — давай подеремся там. Все, кто следят за нашим весом, хотят увидеть этот бой», — заявил Нурмагомедов.

3 августа Умар победил американца Кори Сэндхагена в главном бою UFC Абу-Даби. После победы он сразу заявил о готовности подраться за титул лиги. 28-летний россиянин победил единогласным решением судей. На его счету теперь 18 побед в 18 боях. 32‑летний Сэндхаген потерпел пятое поражение в 22 поединках, он имеет в своем активе 17 побед.

Умар — двоюродный брат бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Бой Двалишвили и американца Шона О'Мэлли состоялся 15 сентября. Поединок продлился все заявленные правилами пять раундов и завершился победой грузинского спортсмена судейским решением.