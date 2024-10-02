Алекс Перейра может побить исторический рекорд UFC в поединке с Халилом Раунтри

Действующий обладатель титула UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) бразилец Алекс Перейра может побить рекорд по трём последовательным защитам пояса UFC в кратчайшие сроки.

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Сейчас рекорд принадлежит экс-чемпионке UFC в женском легчайшем весе американке Ронде Роузи, которая провела три защиты титула за 189 дней. Если Поатан победит Халила Раунтри, то превзойдёт данное достижение и установит новый рекорд — три последовательные защиты пояса за 175 дней.

Напомним, поединок между Алексом Перейрой и Халилом Раунтри состоится 7 октября и станет главным событием турнира UFC 307, который пройдёт в Солт-Лейк-Сити (США).