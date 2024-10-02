Исраэль Адесанья раскрыл истинную причину, из-за которой с ним хотел подраться Джон Джонс

Бывший чемпион UFC в среднем весе нигериец Исраэль Адесанья раскрыл истинную причину, из-за которой с ним хотел подраться действующий обладатель титула UFC в тяжёлом весе американец Джон Джонс.

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В прошлом году бойцы встретились в торговом центре в Лас-Вегасе и пообщались, после чего также провели битву взглядов.