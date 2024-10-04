Илия Топурия — Усману Нурмагомедову: ты все еще на стероидах?

Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия иронично обратился к Усману Нурмагомедову. Ранее Топурия заявил, что побьёт чемпиона UFC в лёгком весе Ислама Махачева в уличном бою. После этого Усман Нурмагомедов спросил, когда Топурия дрался последний раз на улице.

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«Прошло много времени, если честно. Как у тебя дела с допингом? Ты всё ещё на стероидах?» — написал Топурия на своей странице в социальной сети X.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что Усман Нурмагомедов сдал положительный допинг-тест и был отстранён на шесть месяцев.