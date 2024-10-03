Боец Гафоров не сможет претендовать на пояс АСА

Боец Гафоров не сделал вес, поэтому не сможет претендовать на пояс АСА
Вице‑президент АСА Алексей Яценко заявил, что Азам Гафоров из Таджикистана не получит пояс организации в наилегчайшем весе в случае победы над россиянином Курбаном Гаджиевым из‑за проваленного взвешивания.
Финал Гран‑при в наилегчайшем весе между Гаджиевым и Гафоровым возглавит турнир АСА 180, который пройдет в пятницу в Грозном.
— Гаджиев успешно сделал вес, а Азам Гафоров превысил лимит категории на килограмм и заплатит штраф из гонорара в пользу соперника. И в случае победы Гафорова пояс станет вакантным, — передает слова Яценко корреспондент «Матч ТВ»
Участники со‑главного события — финалисты Гран‑при ACA в легчайшем весе Мехди Байдулаев и Магомед Бибулатов — успешно сделали вес. Бибулатов показал на весах 61,35 кг, Байдулаев — 61,4 кг.
В прямом эфире турнир АСА 180 из Грозного будет показан на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции в пятницу в 21:30 (мск).
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