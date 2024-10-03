Боец Гафоров не сможет претендовать на пояс АСА

Вице‑президент АСА Алексей Яценко заявил, что Азам Гафоров из Таджикистана не получит пояс организации в наилегчайшем весе в случае победы над россиянином Курбаном Гаджиевым из‑за проваленного взвешивания.

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Финал Гран‑при в наилегчайшем весе между Гаджиевым и Гафоровым возглавит турнир АСА 180, который пройдет в пятницу в Грозном.

— Гаджиев успешно сделал вес, а Азам Гафоров превысил лимит категории на килограмм и заплатит штраф из гонорара в пользу соперника. И в случае победы Гафорова пояс станет вакантным, — передает слова Яценко корреспондент «Матч ТВ»

Участники со‑главного события — финалисты Гран‑при ACA в легчайшем весе Мехди Байдулаев и Магомед Бибулатов — успешно сделали вес. Бибулатов показал на весах 61,35 кг, Байдулаев — 61,4 кг.

В прямом эфире турнир АСА 180 из Грозного будет показан на телеканале «Матч ТВ». Начало трансляции в пятницу в 21:30 (мск).