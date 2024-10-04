Турнир Bellator в Париже отменен без объяснения причин

Турнир Bellator, который должен был состояться 16 ноября в Париже, отменён. Об этом информирует пресс-служба лиги PFL, которая ранее приобрела Bellator. О конкретных причинах отмены пока не сообщается. При этом в PFL уточнили, что купленные билеты будут возвращены.

«Турнир Bellator в Париже отменён. Поединки состоятся в более поздние даты. У всех покупателей билетов будет возможность приобрести новый по программе «Купи один билет и получи один в подарок» на PFL Europe Championship, который состоится 14 декабря в Лионе, Франция», – говорится в официальном заявлении PFL.