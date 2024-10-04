Джон Джонс высказался о своей актуальной физической форме

Чемпион UFC в тяжёлой весовой категории американец Джон Джонс разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где отреагировал на критику своей физической формы, что ранее позволяли себе некоторые фанаты.

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«Совсем недавно они называли меня толстым, а теперь я на стероидах. Мне это нравится», — написал американский спортсмен.

Напомним, в конце октября прошлого года Джонс получил тяжёлую травму во время спарринга на тренировке. В общей сложности в активе Джона 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся.