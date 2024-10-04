Олимпийский чемпион по боксу помог задержать сбежавшего из суда преступника

Олимпийский чемпион по боксу Егор Мехонцев помог задержать сбежавшего из суда в Екатеринбурге преступника. Об этом Мехонцев рассказал ТАСС.

"Я проезжал мимо на машине и увидел потасовку мужчин, - сказал Мехонцев. - Приблизившись, понял, что идет борьба представителя правоохранительных структур и одного мужчины, который, как выяснилось, сбежал из суда. Я вернулся к машине, достал свои наручники, которые у меня остались еще со службы в полиции, и передал их правоохранителю".

"Я также помог ему и заломил руки злоумышленнику, чтобы он не смог сбежать. Выяснилось, что он в нетрезвом виде сбил кого-то на машине", - добавил собеседник агентства.

Мехонцеву 39 лет, он становился чемпионом Олимпиады 2012 года, мира (2009) и дважды - Европы (2008, 2010), также в его активе бронза чемпионата мира - 2011.