Бабанин поделился ожиданиями от боя Бивола и Бетербиева

Известный российский боксёр Максим Бабанин поделился мнением о предстоящем поединке между соотечественниками Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Противостояние состоится в ночь с 12 на 13 октября мск в Саудовской Аравии.

© Чемпионат.com