IBA обратилась в Швейцарскую комиссию по конкуренции с обвинениями в адрес МОК

Международная ассоциация бокса (IBA) сообщила, что обратилась в Швейцарскую комиссию по конкуренции с обвинениями в адрес Международного олимпийского комитета (МОК).

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На прошлой неделе стало известно, что МОК разослал национальным олимпийским комитетам письмо, в котором запретил иметь какие‑либо отношения с боксерскими федерациями, входящими в IBA. В письме сказано, что национальные федерации бокса, которые остаются членами IBA, потеряют все права в олимпийском движении.

— 26 августа IBA подала официальную жалобу в Швейцарскую комиссию по конкуренции, обвинив МОК в несправедливом доминировании на мировом рынке организации и маркетинга Олимпийских игр. МОК использует влияние, чтобы не допустить боксеров к участию в Олимпийских играх, если их национальная федерация связана с IBA, что нарушает стандарты честной конкуренции в соответствии со швейцарским законодательством. Недавние действия МОК еще больше подчеркивают эту проблему. Он оказывает давление на НОКи. IBA утверждает, что такое поведение является незаконным, и обратилась с этим вопросом в Швейцарскую комиссию по конкуренции, что дополняет предыдущие юридические проблемы. В ответ на эту ситуацию IBA приглашает все национальные федерации присоединиться к судебному процессу против МОК в Швейцарии. Работая вместе, мы сможем увеличить наши шансы на прекращение этого давления со стороны МОК и НОКов, — говорится в пресс‑релизе IBA.

В апреле Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию IBA на решение сессии МОК отозвать признание организации. В 2019 году МОК временно отозвал у IBA статус признания по экономическим причинам и в силу управленческого кризиса в организации, а также выдвинул требования о реформах. На сессии МОК в Париже было принято решение об исключении IBA из списка признанных международных федераций.