Победивший Альдо американец жестко ответил Макгрегору на критику

В ночь с 5 на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) проходил турнир по смешанным единоборствам UFC 307. В одном из поединков главного карда американский боец легчайшего дивизиона Марио Баутиста встретился с бразильским экс-чемпионом в полулёгком весе Жозе Альдо. Победу одержал американец раздельным решением судей. Результат боя вызвал недовольство у звезды промоушена Коннора Макгрегора, назвавшего его грязным. Позже Баутиста ответил ирландцу.

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«Конор может поцеловать меня в задницу. Он может драться, когда ему это нужно. Прими бой с Майклом Чендлером и заткнись», — сказал Баутиста на пресс-конференции после боя с Альдо.

Перейра защитил титул чемпиона UFC

Для Баутисты эта победа стала седьмой подряд. Всего на счету американца 15 побед при двух поражениях. В своём рекорде Альдо имеет 32 победы, из которых 18 он одержал досрочно, и девять поражений.

В главном событии UFC 307 Алекс Перейра нокаутировал Халила Раунтри, защитив чемпионский пояс.