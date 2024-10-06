Бетербиев прокомментировал статус аутсайдера перед боем с Биволом

Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлой весовой категории россиянин Артур Бетербиев прокомментировал свой статус аутсайдера перед боем со своим соотечественником, обладателем титула WBA Дмитрием Биволом.

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«Во время подготовки мы работаем над всеми моментами. В каждом бою мы стремимся быть готовыми на все 100%. Я вообще не думаю о том, кого люди считают фаворитам в поединке. Мне вообще не нужно об этом думать. Все мои мысли направлены только на предстоящий бой. Вот и всё», — сказал Бетербиев в своем интервью YouTube-каналу FightHub TV.

Напомним, бой Бетербиев — Бивол состоится 12 октября в Саудовской Аравии.