Топ-5 боев недели

Джентльменский вид спорта захватит всё внимание фанатов единоборств.

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Начинается одна из самых ожидаемых недель 2024 года в мире единоборств. Основное внимание будет приковано к грандиозному боксёрскому турниру в Саудовской Аравии. Главными действующими лицами события станут россияне – Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев. Они сразятся за звание абсолютного чемпиона мира. Кроме того, в рамках этого вечера запланировано ещё несколько ярких поединков. На неделе также запланированы и другие титульные бои – очень жарко будет в Японии. А завершит календарный отрезок очередной турнир от UFC. Мы собрали самые яркие события с 7 по 13 октября.

12 октября в Эр-Рияде состоится, возможно, самый ожидаемый для российских поклонников этого вида спорта боксёрский турнир. Главным событием вечера станет поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

Ожидания от поединка – запредельные. Один из соперников всё-таки потеряет «нолик» в графе поражений. А у Артура на кону ещё и идеальный процент нокаутов, который россиянин тоже вряд ли хочет утратить. Кроме того, с первой попытки парни в ринге так и не сошлись, что лишь добавляет этому противостоянию «перчинки». За битвой топовых российских боксёров с пристальным вниманием будет наблюдать весь мир!

12 октября. Джей Опетайя — Джек Мейсси

В том же карде в ринге сойдутся Джей Опетайя (25-0, 19 KO) и Джек Мейсси (22-2, 12 KO). От первого ждут больших успехов, поэтому к нему приковано запредельное внимание со стороны болельщиков и экспертов. Опетайя обладает серьёзной нокаутирующей мощью и постарается снять все вопросы о победителе досрочно. Но и Мейсси – опытный и очень мастеровитый боксёр. Он постарается нащупать слабые стороны Джея, чего раньше не удавалось никому.

Стоит отметить, что для Опетайи это очень серьёзный вызов. Ему пророчат бои с Дмитрием Биволом и другими топовыми оппонентами. Поэтому предстоящий поединок может стать определяющим. А ещё на кону будет стоять титул чемпиона мира по версии IBF в тяжёлом весе (до 90,7 кг).

В ночь с 12 на 13 октября. Брэндон Ройвал — Тацуро Таира

В ночь с 12 на 13 октября в Лас-Вегасе (США) состоится интереснейший турнир UFC Fight Night 244. Особенно ярким обещает получиться главное событие вечера. В нём сойдутся Брэндон Ройвал (16-7) и Тацуро Таира (16-0). Пока парни далеки от титульных притязаний, но амбиции у них – самые серьёзные. Особенно отличается в этом плане Таира, который пока остаётся непобеждённым. Японец идёт в UFC на серии из шести побед. Поэтому многие считают его будущим дивизиона. Такие ожидания придётся оправдывать и на практике.

13 октября. Такума Иноуэ — Сеия Цуцуми

13 октября в Токио (Япония) будет проходить яркий турнир, который порадует титульными противостояниями. Главными действующими лицами вечера должны стать Такума Иноуэ (20-1, 5 KO) и Сеия Цуцуми (11-0-2, 8 KO). От них ждут не нокаута, а техничного и очень красивого бокса.

Фаворитом выглядит Такума, который за всю карьеру проиграл лишь однажды, а также собрал целый перечень различных номинаций и наград. На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBA в легчайшем весе (до 53,5 кг).

13 октября. Кен Сиро — Кристофер Росалес

Ещё одним интереснейшим противостоянием должен стать поединок, в котором зарубятся Кен Сиро (23-1, 14 KO) и Кристофер Росалес (37-6, 22 KO). Соперники сразятся за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC в наилегчайшем весе (до 50,8 кг). Этот бой любопытен тем, что легковесы умеют и любят выписывать красивейшие нокауты. Поэтому и теперь поединок вполне может не добраться до судейского решения. Сиро рассчитывает разобраться с соперником и повесить чемпионский пояс на своё плечо. Пока в его пассиве всего одно поражение.