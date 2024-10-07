Рой Джонс ответил, побил ли бы он Бивола и Бетербиева

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях, а ныне член Зала славы, американец Рой Джонс-младший считает, что смог бы одолеть российских полутяжеловесов Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола на пике карьеры.

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