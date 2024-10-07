Бивол огласил свой топ лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий

Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол огласил свой топ лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий в интервью изданию DAZN.

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Топ лучших боксёров на данный момент по мнению Бивола:

1. Александр Усик;

2. Теренс Кроуфорд;

3. Наоя Иноуэ;

4. Джервонта Дэвис.

Напомним, следующий поединок Дмитрий Бивол проведёт против соотечественника и обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,4 кг). Бой пройдёт 12 октября в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.