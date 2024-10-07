Бивол огласил свой топ лучших боксеров вне зависимости от весовых категорий

Дмитрий Бивол огласил свой топ лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий
Чемпион WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) россиянин Дмитрий Бивол огласил свой топ лучших боксёров вне зависимости от весовых категорий в интервью изданию DAZN.
Топ лучших боксёров на данный момент по мнению Бивола:
1. Александр Усик;
2. Теренс Кроуфорд;
3. Наоя Иноуэ;
4. Джервонта Дэвис.
Напомним, следующий поединок Дмитрий Бивол проведёт против соотечественника и обладателя титулов WBC, IBF и WBO Артура Бетербиева за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлой весовой категории (до 79,4 кг). Бой пройдёт 12 октября в Эр-Рияде, Саудовской Аравии. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.