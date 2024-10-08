Менеджер Абдель-Азиз: Хабиб украл у Макгрегора душу

Али Абдель-Азиз, бывший менеджер экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова, поделился воспоминаниями о бое между россиянином и ирландцем Конором Макгрегором, заявив, что Хабиб украл у Макгрегора душу, передает MMA Fighting.

© Газета.Ru

«Прошло шесть лет с тех пор, как Конор отдал свою душу Хабибу. Он отнял у него все, в том числе и мужественность», — сказал Абдель-Азиз.

Хабиб одолел Конора 7 октября 2018 года. Бой завершился в четвертом раунде, когда Макгрегор сдался.

Последний бой Хабиб Нурмагомедов провел осенью 2020 года, победив американца Джастина Гэтжи на турнире UFC. Сразу после боя он объявил о завершении профессиональной карьеры, объяснив это тем, что пообещал матери не драться без отца. После завершения карьеры Нурмагомедов основал промоушен Eagle FC.

Спортсмен провел в смешанных единоборствах (ММА) 29 поединков, в каждом из которых одержал победу. В 2021 году в результате опроса фонда «Общественное мнение» Хабиба признали человеком года в спорте. 22 октября 2023 года Нурмагомедов заявил, что оставил все, что связано с боями.