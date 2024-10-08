“Русский Макгрегор” из Мурома наказывает обнаглевших поп-ММАшников!

Сергей Бобрышев – это настоящий медийный локомотив ММА Серии. Полусредневес из Мурома не просто побеждает – он добивается необходимого результата максимально ярким образом практически в каждом поединке. Не так давно он бросил вызов скандально известному представителю мира поп-ММА Али Хейбати, и их противостояние может стать одним из наиболее заметных для индустрии в концовке 2024 года.

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Напомним, Хейбати – брат одного из наиболее именитых представителей поп-ММА Мохаммеда Хейбати (он же – Персидский Дагестанец), а также автор нашумевшего инцидента на турнире HFC в первой половине 2024 года. Тогда Али по ходу одного мероприятия спровоцировал массовую драку, а также позволил себе исполнить тычок ногой девушки, работавшей тогда ринг-герл (Мария Андрианова). Бобрышев и Хейбати-старший уже начали раскручивать свой бой в соцсетях, и каждый пообещал своему возможному визави максимально жесткую расправу. Подтвердить сказанное делом оппоненты смогут уже 21 октября на турнире ММА Серия-85 в гастрономическом театре “Одеон”!

Сергей Бобрышев, как правило, дает хлесткие и откровенные интервью. За такое ценное сочетание качеств Сергея даже прозвали “Русским Макгрегором”, хотя вполне очевидно, что боец идет собственным путем.

“Я хочу биться и быть ни на кого не похожим”, - признается Бобрышев. - “Хочу своё развивать, понимаете? А то, что люди сравнивают с кем-то – просто это громкие имена, которые уже показали нечто свое. Я начинаю задумываться, а почему через какое-то время мне бы не встретиться с Конором Макгрегором? Это будет круто и прикольно. Меня некоторые называют русским Конором, поэтому почему бы и нет?”.

В данный момент на счету звездного бойца 16 выступлений в ММА Серии, в которых он одержал 13 побед – и 10 из них были досрочными. При этом четыре из пяти своих последних выступлений Бобрышев завершил до финального гонга, отправив соперников в нокаут. В апреле 2024 года Сергей красивым попаданием рукой в корпус закончил бой с известным скандалистом из организаций HFC и Hype Fighting Залимханом Юсуповым. Эта победа стала одной из наиболее значимых для Бобрышева, ведь: а) он взял реванш у дагестанского борца за поражение в 2021-м; б) такое выступление, естественно, не осталось незамеченным для широкого зрителя. Сразу после того успешного перфоманса Сергей лег под нож хирургов, чтобы решить накопившиеся проблемы со здоровьем, а вслед за этим наступил период реабилитации.

“Мне сделали три операции. Все на одном месте. Как оказалось, это очень серьезно все было. Прооперировали, зашили. Мне наложили 10 или 11 швов. Разрезик неплохой такой, большой получился. Сантиметров 25-30, я думаю, точно он есть. В целом, все хорошо, иду на поправку. Уже готов прыгать, но врачи еще не разрешают, - вспоминал позднее Бобрышев.

Также на счету Сергея за последнее время появилось и несколько других ярких успехов. Это нокауты в боях с Артемом Тарасовым (многие называют его “отцом поп-ММА”), Кассио Жакаре и Джуниором Маркесом, а также победа решением в самом кровавом поединке 2023 года против Бобура Курбонова. В конце этого месяца Бобрышеву с большой долей вероятности предстоит подраться с Али Хейбати, и это отличный повод узнать чуть больше о ярчайшей звезде Мурома в данный момент.

- Сергей, кем ты хотел быть до того, как понял, что твое будущее связано только с профессиональными ММА?

- Вообще, я крановщик-автослесарь. Я работал даже на кране. В общем, я имею средне-специальное образование. В Муроме я и в шиномонтажке работал, и на автомойке. Даже было дело, на заводе работал.

- Как ты попал в Муром?

- Приехал я с ребятами из своего города на заработки. Мой товарищ работал на компанию, которая красила дороги, поэтому я приехал именно с этой целью. Но как-то задержался надолго и асфальты больше не крашу.

- Когда понял, что хочешь стать бойцом?

- Я всегда, не покладая рук, пытался что-то делать. Старался каждый вечер как-то тренироваться – либо пробежечку, либо турнички, постоянно раскидывался. Смотрел фильмы-боевики, был постоянно этих в боевиках. И мне всегда нравилось драться, не знаю почему, я всегда чувствовал, что это мое. И я понимал, что если у меня будет команда, которая будет готовить на бои, я смогу так же драться в клетке, как известные бойцы. Я это чувствовал душой.

- Как ты чувствуешь сейчас – верным ли было решение пойти в единоборства?

- Да, я стараюсь и работаю над этим. Я думаю, что я на верном пути.

- Ты с детства в спорте? Чем занимался?

- До 15 лет мне всегда хотелось заниматься футболом, но там нужна была форма и экипировка, а у моей мамы не было такой возможности. Но все же я всегда чем-то занимался: участвовал в школьных забегах, ходил на легкую атлетику. Что-то пытался, но по чуть-чуть. Улица меня заманила быстрее. Боевыми видами спорта занимался, но по паре месяцев. Хотелось, но как-то не было возможности.

- Расскажи про свою семью?

- Мы жили без отца, у меня была одна мать. Мама много работала, чтобы нас обеспечивать. Поэтому мне всегда хотелось двигаться самому, работать, хотелось какие-то карманные деньги иметь. Я всегда искал какие-то подработки.

- Как пришло окончательное решение связать свою жизнь с единоборствами?

- Начал ходить в зал и понял, что хочу выступать по профессионалам, потому что мне не нравилось выступать в накладках и в шлеме. Блин, я такой: локтями бить нельзя, коленями нельзя, вообще ничем нельзя было бить, только руки и борьба… А я всегда хотел лупить со всей дури, чтобы было больно.

- Что тебя сейчас больше всего привлекает в ММА?

- Это тяжело объяснить, но это такой кайф и эмоции. Нигде такого нельзя получить, кроме как в клетке.

- Ты уже провел более десятка поединков в ММА Серии. Не было ли планов попробовать себя в других лигах?

- У меня какие-то определенные стандарты. Хочется расти там, где ты начал. Если бы я не чувствовал здесь роста, то, может быть, да, действительно я уже поменял бы организацию. Прыгал, бегал, искал. На этом этапе не хочу останавливаться, менять организации, делать ошибки. Ну и я сам по себе такой: люблю доверие настоящее. Если это есть, я никогда не поменяю это.

- Каким ты видишь свой идеальный бой?

- Я еще мало времени занимаюсь этим, всего лишь около пяти лет в профессиональном спорте. И это как-то сказывается на моей эмоциональности: я вроде горю, но также и кайфую. Наверное, пройдет немного времени, и я буду раскрываться и покажу идеальный бой.

Как уже было сказано выше, возвращение Сергея Бобрышева запланировано на 21 октября в рамках одного из главных событий турнира ММА Серия-85, который, по плану лиги, должен пройти в гастрономическом театре “Одеон”. Кроме того, на грядущем мероприятии в Москве свои поединки должны провести и другие именитые бойцы ММА Серии – Виктор Клюев, Евгений Мякинкин, Вячеслав Скотников и Рафаэль Абрахамян, которому предстоит подраться за бронзовый пояс Победителя.