Камару Усман ответил на вызов Хоакина Бакли

Экс-чемпион UFC в полусреднем весе нигериец Камару Усман ответил на вызов американского бойца Хоакина Бакли.

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«Узнай мой номер и вставай в очередь. Я уже даже не помню сколько парней успели мне бросить вызов. Какой он хоть там в рейтинге? Десятый или одиннадцатый? Но я однозначно уважаю его пройденный путь, он уже успел пройти много хороших боёв. Если вдруг случится так, что мы всё же выйдем с ним в клетку, так тому и быть, но если вдруг нет, то ничего страшного. Я не собираюсь завершать карьеру, я настроен вернуться и доказать, что по-прежнему являюсь королём», — приводит слова Усмана SportsIllustrated.

Напомним, Бакли последний бой провёл в ночь с 5 на 6 октября на турнире UFC 307, где одержал победу нокаутом в третьем раунде над Стивеном Томпсоном и довёл серию своих побед до пяти подряд. Что касается Усмана, то он предыдущий раз выступал в октябре 2023 года, и потерпел там поражение большинством судей от Хамзата Чимаева.