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Алекс Перейра убедил Дану Уайта взять Вахитова в UFC

Чемпион UFC в двух весовых категориях бразилец Алекс Перейра, присутствовавший на поединке бывшего соперника по кикбоксингу Артёма Вахитова, убедил генерального директора организации Дану Уайта подписать россиянина, сообщает издание MMA Fighting.

Алекс Перейра убедил Дану Уайта взять Вахитова в UFC
© Чемпионат.com

Напомним, в ночь с 8 на 9 октября в Лас-Вегасе (США) Вахитов принял участие в турнире Претендентской серии Даны Уайта и одержал досрочную победу в первом раунде.

Уайт не был до конца удовлетворён выступлением россиянина, однако, по его словам, на его решение повлиял Перейра.

Отметим, что Вахитов является последним бойцом, побеждавшим Перейру по правилам кикбоксинга.

Бокс/MMA
Алекс Перейра
Артем Вахитов