21 октября в гастрономическом театре "Одеон" состоится вечер возмездия

Обладатель бронзового и серебряного поясов ММА Серии Сергей Бобрышев из Мурома попытается отомстить звезде поп-ММА Али Хейбати за его отношение к женщинам (вспоминаем нашумевший инцидент с ринг-гёрл). Вот только звезде ютуба такая перспектива едва ли по душе, и брат скандально известного Перса наверняка будет упираться до последнего.

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На счету Бобрышева уже 13 побед в ММА Серии при всего лишь трех поражениях, и Сергея не первый год называют главной звездой лиги. Хейбати в организации ранее не выступал, зато ему доводилось неоднократно делить боевое пространство с именитыми оппонентами на самых разных поп-ММА-площадках, так что опыта ему не занимать. К примеру, Али дал очень плотный бой представителю легендарной династии Ивану Емельяненко.

В одном из главных событий вечера на турнире ММА Серия-85 бриллиант из зала Gor MMA Рафаэль Абрахамян попробует одержать четвертую победу в лиге. А противостоять ему будет неуступчивый дебютант организации Герин Сох Фонку, обладающий богатым опытом выступлений в довольно экзотических для наших широт местах.

Виктор Клюев и Евгений Мякинкин составят крайне интригующее противостояние, которое заявлено в программе предстоящего турнира. Обоих тяжеловесов аудитория ММА Серии знает довольно давно, ведь на их счету в общей сложности 10 поединков в лиге.

Чуть раньше в клетке появится бразильский виртуоз Исраэль Фигейра, и ему предстоит схлестнуться в бою с Владиславом Пальчиковым. Латиноамериканец ведет впечатляющую серию из трех досрочных побед в нашей лиге (первые две были одержаны благодаря его мастерству в партере, а совсем недавно бразилец исполнил невероятный хай-кик-нокаут). Соперника ему подобрали под стать, ведь и Пальчиков идет на череде из двух ярких и досрочных побед.

И, конечно, не стоит забывать о битве свирепых гигантов Дмитрия Веженко и Вячеслава Скотникова. Оба всегда стараются сразить своих оппонентов уже в первые мгновения боя, так что их противостояние практически гарантирует зрителям быструю и яркую развязку!