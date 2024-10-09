Известна сумма, которую президент Hardcore FC поставил на победу Бивола против Бетербиева

Основатель лиги кулачных боев Hardcore Fighting Анатолий Сульянов поставил на победу российского бойца Дмитрия Бивола в поединке с непобеждённым 39-летним Артуром Бетербиевым 2 млн рублей.

© Чемпионат.com

«По мнению Сульянова, Бивол одержит верх благодаря более молодому возрасту и безупречно выстроенному геймплану. Здесь же он отметил, что БТР в своей спортивной карьере оказывался на канвасе в отличии от Бивола», — сообщила пресс-служба Hardcore FC.

Возможный выигрыш Сульянова по действующим в данный момент коэффициентам составит 3,6 млн рублей.

Поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом пройдёт 12 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) в рамках большого вечера профессионального бокса.