Глава промоушена UFC Дана Уайт разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где жёстко высказался о кандидате в президенты США от Демократической партии Камале Харрис.

«Я не люблю публиковать много политического контента, но её недавнее выступление должно напугать всех. Она является действующим вице-президентом и баллотируется на пост президента Соединённых Штатов. Она не способна составить предложение без телесуфлёра, и даже она, как мне кажется, понимает, что зашла в тупик. Эти выборы очень важны, и её недавнее выступление, как и другие, где она пытается ответить на вопросы, должно напугать вас до смерти», — написал Уайт.