Тедди Атлас назвал главные ошибки, которые допускают соперники Бетербиева

Известный тренер профессиональных боксёров, а также аналитик мира боевых искусств Тедди Атлас назвал главные ошибки, которые допускают соперники чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева.

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«Самой большой ошибкой в бою с Бетербиевым могут стать мысли о том, что это просто хороший боксёр-панчер и его не стоит бояться. Но Бетербиев — это страшный сон для любого своего соперника. Да, Бивол обладает отточенной техникой и умеет контролировать дистанцию, у него отличная скорость, он способен принимать бой. Он может делать в ринге что угодно, в то время как Бетербиев — это боец, который в режиме охоты идёт и уничтожает. Но, кроме всей силы Бетербиева, у него также есть хороший джеб, который вдобавок ко всему очень мощный и жёсткий. Он хорошо видит соперника, он видит, когда они теряют баланс, он способен ловить их на сближении, это очень умный боксёр», — сказал Атлас в интервью YouTube-каналу Queensberry Promotions.

Напомним, 12 октября в Саудовской Аравии Бетербиев проведёт бой за титул абсолютного чемпиона мира с действующим обладателем поясов WBA Super и IBО Дмитрием Биволом.