Боец ММА Ершов: сторона Емельяненко обещала мне реванш, но они «соскочили»

Известный блогер и боец поп-ММА Евгений Ершов рассказал в интервью «Газете.Ru», что представители Александра Емельяненко обещали ему матч-реванш, однако затем отказались.

Ершов и Емельяненко встретились в поединке по правилам ММА в мае 2023 года. Блогер владел инициативой большую часть встречи и успешно пробивал защиту Емельяненко. В начале второго раунда Ершов повалил ветерана на настил, однако затем попался на болевой прием и сдался.

«Я хочу провести реванш, и мне он был обещан, но они по итогу соскочили», — сказал блогер.

Ершов отметил, что готов продолжить карьеру в поп-ММА и примет вызов от любой медийной личности.

«Абсолютно любой медиаперсонаж может кинуть мне вызов. И с вероятностью в 99% я отвечу на него согласием. Просто нет в медиасфере ребят, которые могли бы мне сейчас составить хоть какую-то оппозицию», — заявил боец.

Блогер провел последний поединок в декабре 2023 года в рамках турнира «ММА Серия — 75» в Москве. Он уступил другому блогеру Артему Тарасову болевым приемом в первом раунде.