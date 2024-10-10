Американская ринг-герл выложила откровенное фото в белье

Американская модель Бриттни Палмер опубликовала в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) новую фотографию.

На кадре Палмер позирует в нижнем белье.

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Палмер — американская модель, ринг-герл и художница. Она наиболее известна своей работой в октагоне в UFC. Она получила награду Ringcard Girl of the Year на World MMA Awards в 2012, 2013, 2019 и 2022 годах.

Девушка начала свою карьеру в сфере исполнительского искусства, профессионально танцуя на шоу «Jubilee» в Bally's Las Vegas и «X Burlesque» в Flamingo Las Vegas. В 2012 году Палмер появилась на обложке мартовского номера Playboy, став третьей ринг-герл, сделавшей это после Рашель Лии и Арианни Селесте.

Ранее девушка-боец Пейдж Ванзант, выступающая в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), в своих социальных сетях поделилась фото и продемонстрировала свою фигуру в нижнем белье.

Ванзант дебютировала в смешанных единоборствах MMA 30 июня 2012 года, одолев американку Джордан Николь Газа. Тот поединок завершился раздельным решением судей.