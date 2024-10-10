Русская чемпионка UFC сделала сенсационное признание

Киргизская чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) российского происхождения Валентина Шевченко прокомментировала возможный переход из наилегчайшей в легчайшую весовую категорию.

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«Я была сильно занята возвращением своего пояса. Я была так сфокусирована на Алексе Грассо! Полтора года подряд я думала только о ней. Не говорю «нет», мы примем решение, когда я отдохну от последнего боя», — заявила Шевченко.

15 сентября Шевченко вернула себе титул UFC, победив мексиканку Алексу Грассо.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Шевченко единогласным решением судей (50-45, 50-45, 50-45). Эта встреча стала третьей для спортсменок.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Первая встреча спортсменок в октагоне состоялась на турнире UFC 285. Бой завершился победой Грассо удушающим приемом, и, таким образом, мексиканка завоевала титул, нанеся Шевченко первое поражение с 2017 года. 17 сентября 2023 года Шевченко провела второй поединок против Грассо. Бой стал главным событием турнира UFC Noche, прошедшего в Лас-Вегасе, и завершился ничейным результатом. Такое решение рефери позволило мексиканской спортсменке сохранить титул.