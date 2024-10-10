Бивол заявил, что не нервничает перед боем против Бетербиева

Российский боксер Дмитрий Бивол не нервничает перед боем со своим соотечественником Артуром Бетербиевым. Об этом Бивол рассказал на пресс-конференции.

Бой Бетербиев - Бивол за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе пройдет 12 октября в Эр-Рияде.

"Когда я думаю о своих соперниках, то я ими только восхищаюсь. Один - чемпион, другой - непобежденный. Зачем мне нервничать? Артур - большой чемпион, у него есть то, что мне нужно, - титулы. Я рад разделить ринг с этим невероятным боксером. У этого боя будет очень много разных сценариев. Но [перед поединком] против Бетербиева мы сделали очень большой и хороший лагерь", - сказал Бивол.

В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В активе 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом), ни одного поражения, он является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.