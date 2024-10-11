Экс-жена Бивола показала лицо после рукоприкладства

Екатерина Бивол, бывшая жена известного российского боксера Дмитрия Бивола, показала в соцсетях лицо после рукоприкладства со стороны экс-супруга.

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«Он говорил, что надо было «надавать тебе сильнее». Знаю, не могут понять, что хороший боксер не равно хороший человек, муж, отец. Мои дети все видели», — подписала Екатерина фотографию, указав дату 4 мая 2023 года.

В июне 2023 года Екатерина призналась, что рассталась с Дмитрием.

2 июня Бивол одержал убедительную победу над Маликом Зинадом в рамках вечера бокса в саудовском Эр-Рияде.

33-летний уроженец Санкт-Петербурга нокаутировал оппонента в шестом раунде, нанеся тому серию из нескольких прямых джебов, после которых судья принял решение остановить бой. Эта победа стала для Бивола 23-й в профессиональной карьере.

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Изначально Бивол должен был встречаться с Артуром Бетербиевым за титул абсолютного чемпиона мира. Боксеры должны были провести объединительный поединок 1 июня, однако Бетербиев получил разрыв мениска на тренировке.

Поединок между Биволом и Бетербиевым пройдет в Саудовской Аравии 12 октября. Спортсмены поспорят за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.