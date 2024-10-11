Эдди Хирн оценил вероятность нокаута в поединке Бивола и Бетериева

Британский промоутер Эдди Хирном, представляющий интересы чемпиона WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Дмитрия Бивола, поделился мнением о шансах своего клиента победить чемпиона мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артура Бетербиева нокаутом. Спортсмены сразятся завтра, 12 октября.

© Чемпионат.com