Цзю высказался о грядущем поединке Бетербиева и Бивола

Чемпионы мира по боксу россияне Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол имеют равные шансы на победу в предстоящем поединке. Такое мнение ТАСС высказал бывший абсолютный чемпион мира Константин Цзю.

Бой Бетербиев - Бивол за звание абсолютного чемпиона мира пройдет в Эр-Рияде 12 октября.

"Я ни за кого из них болеть не буду, - сказал Цзю. - У Бивола и Бетербиева равные шансы на победу, довольно высокие. И тут уже дело за тем, как они готовы к бою, нет ли каких-либо проблем со здоровьем и прочие детали. У каждого из них есть свои сильные стороны, которые хорошо известны".

"Теперь важно, как они используют свои козыри", - добавил собеседник агентства.

В послужном списке 39-летнего Бетербиева 20 побед (20 нокаутом), ни одного поражения. Он владеет чемпионскими титулами по версиям Всемирного боксерского совета, Международной боксерской федерации и Всемирной боксерской организации. В активе 33-летнего Бивола 23 победы (12 нокаутом), ни одного поражения, он является чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации.