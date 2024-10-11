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Легендарный Майк Тайсон назвал фаворита в бою между Бетербиевым и Биволом

58-летний американский боксёр-профессионал, выступавший в тяжёлой весовой категории; один из самых известных и узнаваемых боксёров в истории, Майк Тайсон назвал своего фаворита в поединке двух непобеждённых россиян — Артура Бетербиева и Дмитрия Бивола.

Майк Тайсон назвал фаворита в бою между Бетербиевым и Биволом
© Чемпионат.com

«Я предвзят, нечестно задавать мне этот вопрос. Просто думаю, что Бетербиев выйдет победителем из этого боя. Я его большой поклонник», — приводит слова Тайсона издание SecondsOut.

12 октября на большом вечере профессионального бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится поединок за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе между Биволом и Бетербиевым.

У Майка Тайсона запланирован поединок против Джейка Пола 15 ноября.

Бокс/MMA
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
Майк Тайсон