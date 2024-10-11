Экс-чемпион мира в полутяжелом весе дал прогноз на бой Бивола и Бетербиева

Экс-чемпион мира в полутяжёлом весе британец Клинтон Вудс поделился мнением о предстоящем поединке между россиянами Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Спортсмены сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжёлом весе.

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